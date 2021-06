Un enfant de 8 ans paye l’opération de son chien avec ses cartes Pokémon (photos)

Bryson Kliemann a huit ans et il vient de Virginie, aux États-Unis. Il y a peu, son chien, Bruce, a attrapé un virus canin, un parvovirus pour être exact, et est rapidement tombé gravement malade. Il s’avère alors que l’unique moyen de sauver l’animal, c’est de l’opérer. Problème, sa famille se dit incapable de débourser les 655 dollars, voire 800, requis. Élever trois enfants coûte déjà assez cher pour les parents. Bryson a alors une idée : vendre sa collection de cartes Pokémon.

Un élan de générosité

Décidé à sauver son chien, le garçon met les bouchées doubles. Non seulement il est prêt à se séparer de ses cartes, fruit de quatre ans passés à les collectionner, mais il se place aussi le long d’une route avec un grand panneau pour mener à bien sa vente. Rapidement, il attire l’attention de la presse locale puis même nationale. « Bruce est tombé malade et avait besoin de mon aide. J’étais super triste. Je ne voulais pas perdre mon meilleur ami », explique-t-il au Washington Post. « Mon frère et ma sœur jouent souvent ensemble et je n’ai personne avec qui jouer. Donc je joue avec Bruce », ajoute-t-il à la chaîne locale WCYB 5.

À la fin du mois de mai, en vendant chaque carte 5 ou 10 dollars, le garçon avait déjà récolté environ plus de 400 dollars. Mais en parallèle, son combat a touché de nombreuses personnes. Certains lui ont donné leurs propres cartes Pokémon alors que d’autres ont fait un simple don d’argent. Une cagnotte a fini par être lancée en ligne. Alors que l’objectif était d’atteindre les 800 dollars, la barre des 21.000 a fini par être dépassée.

Avec cet argent, les Kliemann ont finalement pu payer les frais de vétérinaire comme prévu. Ils en ont aussi gardé une partie pour les dépenses de soins à venir et disent vouloir donner le reste à d’autres familles avec des besoins similaires, ou à des refuges pour animaux.