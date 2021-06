Inde: sa voiture se fait engloutir sous ses yeux (vidéo)

Ce week-end, un médecin de 67 ans a assisté avec horreur et surprise à la disparition de sa voiture. Alors qu’il se trouvait chez lui, à Ghatkopar, un quartier de Bombay en Inde, le Dr Kiran Doshi a été alerté par un homme qui s’occupait du lavage des voitures de l’immeuble Ramnivas, où il vit. Celui-ci avait en effet remarqué qu’une partie du parking était en train de s’effondrer, entraînant une voiture dans un gouffre. « Il a donné l’alerte et je me suis précipité sur place. J’ai vu que la voiture s’enfonçait dans le puits. J’ai alors tourné la vidéo », a expliqué le propriétaire malheureux, rapporte RTL. On peut ainsi voir sr les images la voiture glisser dans un trou rempli d’eau, jusqu’à disparaître totalement. La scène n’a duré quelques secondes, mais Kiran Doshi y a assisté, impuissant.

Selon les services de police qui sont intervenus sur place, le parking a été construit sur un ancien puits. Ceux-ci se sont d’ailleurs occupés de la voiture accidentée. L’eau a été pompée dans la partie effondrée, afin de récupérer le véhicule. « Nous avons retiré l’eau du puits à l’aide de pompes et après avoir repéré le véhicule, nous l’avons soulevé à l’aide d’une grue », a indiqué un officier.

D’après les habitants de l’immeuble, le bâtiment a été construit il y a plus de 80 ans, et la partie bétonnée il y a 40 ans. Le tout au-dessus d’un puits qui alimente en eau les résidents, ajoute RTL. « La moitié du puits a été recouverte par la partie en béton, tandis qu’une partie est restée ouverte. Tout le monde y gare des voitures, et c’est la première fois qu’une partie du puits s’est effondrée », a précisé le médecin. Heureusement, personne ne se trouvait à bord du véhicule lors de l’incident. Depuis qu’elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait le buzz.