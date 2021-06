«Je m’excuse auprès des Belges»: la riposte de Bruno Guillon après une blague de la voix off des «Z’amours»

Alors que « Les Z’amours » seront diffusées pour la dernière fois dans trois semaines, Bruno Guillon a fait ce lundi un « message d’excuse », une première en 26 ans d’émission comme il l’a rappelé. D’après lui, Pascal, la voix off de l’émission, a commis un impair en présentant deux candidats belges, Camille et Fred. « Un couple de Belges, alors forcément dans leur vie de couple, ils ont la frite... Et ça fait dix ans que ça dure ! », dit-il.

Une réprimande sous forme de contre-blague

Rebondissant sur cette plaisanterie, Bruno Guillon a vite montré sa désapprobation, même si la musique en arrière-fond révèle bien son second degré. « Je m’excuse auprès de toute la communauté belge. Je m’excuse également auprès des gens qui ont fait de l’humour leur métier. On ne peut pas être au quotidien au meilleur de sa forme. Pascal a été faible. Au nom de France Télévisions, de la direction et de la télévision française en général, je voulais m’excuser. Voilà », déclare-t-il.

Toujours avec son air pince-sans-rire, l’animateur continue en disant qu’à cause de cette blague, il « a failli ne pas rentrer sur le plateau ». « Je vous le dis, j’étais à deux doigts. ‘D’ailleurs, vous savez quoi ? Renvoyons quelqu’un d’autre’ », aurait-il supposément répliqué à la production. Pascal a, lui aussi sur le ton de l’humour, demandé « pardon ». De son côté, Camille s’est montrée assez amusée par la séquence d’excuses. Entrant elle aussi dans le jeu de la candidate indignée, elle a qualifié la blague de « nulle ».