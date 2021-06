Euro: Mike Horn a coaché l’équipe allemande

Pour se préparer à l’Euro, les équipes de football n’ont pas lésiné sur les moyens et celle allemande a trouvé une manière originale de le faire. C’est ainsi que l’aventurier de l’extrême Mike Horn a été invité à devenir, le temps de deux jours, coach sportif personnel de la Mannschaft. Et pour mener cette mission à bien, celui qui est à la fois Sud-Africain et Suisse a trouvé une technique bien à lui.

Des joueurs « à 100% » avec lui

Comme il le raconte à L’Equipe, il a donc invité les joueurs à le rejoindre à Seefeld, non loin d’Innsbruck, en Autriche. « Comme c’est une nouvelle équipe, j’ai commencé par une petite introduction sur qui je suis, ce que j’ai déjà fait », déclare celui qui a fait des études de psychologie du sport avant de partir pour l’Antarctique, l’Himalaya ou encore le fleuve Amazone.

Après une marche dans les hauteurs du Tyrol, la Mannschaft a été amenée jusqu’à une petite cabane, à l’instar d’une retraite en pleine nature. Là-bas, ils ont discuté « à la fois sur leur statut de favoris ou pas, mais aussi sur ce qu’ils pensent des autres équipes ». « Le but était d’avoir des infos sur leurs pensées, de savoir si un joueur pense différemment des autres », détaille Mike Horn. Pour ce dernier, cela doit permettre à ce que le groupe soit bien soudé.

Il a ainsi décrit des footballeurs attentifs, « silencieux », « à 100% » avec lui, « très forts, très excités et surtout très matures ». Bref, beaucoup d’éloges, alors qu’en parallèle, il se montre un peu plus dur vis-à-vis des Bleus. « Les Allemands sont un peu plus disciplinés que les Français, par exemple. Disons qu’ils prennent la vie un peu plus sérieusement […] Les Français sont plus dans l’émotionnel, beaucoup plus que les Allemands. Il faut donc adapter son approche, son vocabulaire, donc sa façon de parler », raconte-il.

Cela n’a cela dit pas empêché la France de remporter son match hier contre l’Allemagne (1-0). La Mannschaft, qui avait déjà rencontré Mike Horn en amont de la coupe du monde au Brésil, se trouve maintenant en difficulté dans son groupe et doit absolument vaincre le Portugal et la Hongrie pour espérer arriver dans la phase finale de l’Euro.