Fabrice Luchini présent aux côtés d’Emmanuel Macron pour mettre à l’honneur la lecture

Ce jeudi 17 juin, Emmanuel Macron se rend dans l’Aisne pour aborder les thèmes de la culture et de l’éducation. Il doit par exemple être présent à Château-Thierry, ville d’origine du célèbre Jean de La Fontaine. Tout un symbole puisque le président français a fait de la lecture la « grande cause nationale » de l’année 2021. Et à cette occasion, il sera non seulement accompagné de Brigitte Macron mais aussi d’une personnalité : Fabrice Luchini.

Lutter contre les difficultés de lecture

Si l’acteur est présent pour cette visite dans l’Aisne, ce n’est pas par hasard. Fabrice Luchini n’a jamais cessé de défendre la littérature française et parmi les auteurs qui lui tiennent particulièrement à coeur, on retrouve Jean de La Fontaine. Sa participation est donc tout à fait logique, ce que ne manque d’ailleurs pas de rappeler l’Elysée.

Le but de cette visite est surtout de mettre en évidence les difficultés en lecture au sein de la population. En 2009, 8% des Français étaient concernés par ce problème. En 2019, ce pourcentage est passé à 18% selon l’Elysée. Un chiffre qui serait plus haut encore dans l’Aisne, pourtant berceau de Jean de La Fontaine. La présence de Fabrice Luchini est donc ici destinée à mettre véritablement en lumière cette problématique afin de « créer une mobilisation citoyenne » autour de ce sujet.