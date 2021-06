La face cachée de Léopold 1er (4): l’homme à femmes

Nous avons déjà évoqué les deux épouses de Léopold que furent Charlotte et Louise-Marie. Elles furent loin d’être les seules à attirer l’attention du Prince. Car le beau Léopold eut une vie sentimentale extrêmement « riche ». Si l’on considère l’entièreté de sa vie, on peut observer que trois « types » de femmes l’ont intéressé. D’abord, les « femmes de passage », celles qu’il a pu rencontrer lorsqu’il était jeune et résidait à Paris, Vienne ou Rome. Deuxièmement, il y eut les « femmes utiles ». Il s’agit de dames de la haute société qui l’aidaient à...