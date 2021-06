La toile détourne l’image d’Antoine Griezmann avec des épaulettes géantes (photos)

La pression est unanime : il fallait oser. Le célébrissime joueur français Antoine Griezmann a dévoilé cette semaine un shooting photo de lui où il porte toute une série de vêtements, avec un cliché bien mis en évidence : celui où il apparaît avec des épaulettes géantes et un trench mauve. De quoi casser les codes pour le milieu très viril du football. Evidemment, les internautes y ont vu l’occasion de taquiner le Mâconnais, y compris des personnalités.

Certains se sont montrés quelque peu moqueurs vis-à-vis du footballeur, à l’exemple d’un écrivant sur les réseaux sociaux « On dirait le méchant dans ‘Moi, moche et méchant’ ». Certains pensent plutôt à Loki, l’anti-héros de Thor, ou aux épaulettes portées par plusieurs personnages de Dragon Ball. L’image a aussi été détournée par Christine and the Queens qui s’est amusée à voir ce que cela donnerait si elle portait le même costume.