Quand les acteurs de «Friends» chantent le générique de la série (vidéo)

Ils ont repris en chœur la célébrissime chanson, en marge du tournage de « The Reunion ».

Environ trois semaines après la diffusion de l’épisode spécial de « Friends », ce dernier arrive encore à faire parler de lui. Ce jeudi 17 juin, l’émission « The Late Late Show » de James Corden a ainsi dévoilé une scène inédite filmée en parallèle du tournage et le célèbre animateur leur a réservé une petite surprise.

« I’ll be there for you »

On voit à ce moment-là Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer rassemblés dans une voiturette. Alors qu’ils parcourent les studios de Warner Bros à Burbank, en Californie, James Corden leur fait savoir qu’il va mettre un peu de musique. Dès les premières notes, les six acteurs reconnaissent de suite le titre : il s’agit du générique de « Friends ».

Alors que Lisa Kudrow et Courteney Cox sont manifestement toutes excitées, Jennifer Aniston a l’air bien moins ravie et se prend même la tête entre les mains. Finalement, elle aussi se laissera emporter par l’effet de groupe et tous ont fini par chanter ensemble les paroles de la chanson. Une minute de plaisir pour eux mais aussi pour les fans.

Diffusé le 27 mai dernier aux Etats-Unis, l’épisode spécial The Reunion sera diffusé pour la première fois en français sur TF1 le jeudi 24 juin à 21h05. Ceux qui préfèrent la version originale sous-titrée peuvent déjà la retrouver sur RTBF Auvio ou bien attendre la diffusion à la télévision ce dimanche 20 juin à 20h45.