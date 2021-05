«The Reunion»: l’épisode spécial de «Friends» sera bientôt diffusé sur Tipik et disponible sur Auvio

Annoncé il y a plus d’un an déjà, l’épisode spécial de « Friends » a été diffusé aux États-Unis sur HBO Max il y a quelques jours. Baptisé « The Reunion », il ne s’agit pas d’une suite de la série culte mais bien de retrouvailles entre les acteurs, qui se sont retrouvés pour évoquer leurs souvenirs communs de « Friends » et révéler quelques secrets de tournage. Dans cet épisode spécial, les acteurs rejouent entre autres au jeu des devinettes et s’asseyent dans le mythique fauteuil, rapporte la RTBF.

Après une diffusion aux États-Unis, les téléspectateurs belges pourront également en profiter prochainement. L’épisode spécial, d’une durée d’une heure trente, sera disponible à partir du 13 juin prochain sur la plateforme Auvio de la RTBF en version originale sous-titrée en français (VOSTFR). Il sera ensuite diffusé le 20 juin sur Tipik dans la même version. Il faudra encore attendre un peu pour la version française, ajoute la RTBF.

En France, c’est TF1 qui a décroché les droits de diffusion, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée pour le moment.