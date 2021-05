Comment regarder l’épisode spécial de «Friends» ?

L’épisode spécial tant attendu est désormais disponible et c’est TF1 qui en a récupéré les droits de diffusion.

La grande réunion tant attendue est disponible depuis ce jeudi 27 mai à 9h sur la plateforme Salto. En effet, TF1 a récupéré les droits de diffusion pour cet épisode spécial, produit par HBO. En temps normal, c’est pourtant OCS qui s’occupe de la diffusion en France du moins. L’épisode est donc disponible en version originale, en même temps que sa mise en ligne aux États-Unis, sur la plateforme Salto.

Pour ce qui est de sa diffusion à la télé, pas de date encore mais TF1 assure qu’il arrivera très « prochainement » avec les doublages en français en première partie sur TF1.

Presque 20 ans après la fin de la série, les fans sont toujours aussi nombreux. L’annonce de ce nouvel épisode a été faite par la société de production Warner Bros fin 2019 et le tournage a dû être reporté par deux fois déjà à cause de la crise sanitaire. Mais aujourd’hui tout est dans la boîte et l’épisode prendra la forme d’un talk-show plutôt que d’un épisode avec un scénario. Les acteurs principaux de la série seront présents pour se remémorer le tournage de cette série iconique. Des invités spéciaux aussi joindront l’équipe, de même que les créateurs de la série.