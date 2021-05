L’épisode spécial de «Friends» censuré en Chine

« Friends : The Reunion », tant attendu par les fans de la série, est sorti jeudi sur différentes plateformes, dont HBO Max. De nombreux internautes ont donc pu visionner le fameux épisode de retrouvailles entre Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey. Mais tous n’ont pas eu droit à la même version. En Chine, rapporte la BBC, c’est un épisode amputé de plusieurs parties qui a été diffusé. Parmi les passages censurés, celui de Lady Gaga, de BTS et un extrait avec Justin Bieber.

Lady Gaga, bannie de Chine

Durant l’épisode spécial, Lady Gaga interprète « Smelly Cat » avec Lisa Kudrow (Phoebe dans la série). Une scène qui n’a pas plu aux régulateurs chinois, car la star américaine ne peut plus apparaître dans le pays depuis qu’elle a rencontré le Dalaï-lama en 2016.

Le groupe sud-coréen BTS passe à la trappe

C’est pour le même genre de raison que le groupe de K-pop sud-coréen BTS n’apparaît pas non plus dans la version chinoise des retrouvailles de « Friends ». Depuis l’année dernière, les jeunes artistes ne sont pas vraiment vus d’un bon œil par les autorités chinoises, suite à une remarque du leader du groupe. Il avait souligné lors d’un discours « l’histoire douloureuse » entre la Corée du sud et les États-Unis, faisant référence à la guerre de Corée (entre le sud et le nord). Pékin, qui a soutenu le Nord pendant la guerre, n’avait pas apprécié les propos du membre de BTS. Voilà pourquoi les fans chinois de « Friends » n’ont pas droit au passage de 13 secondes dans lequel les chanteurs abordent leur amour de la série à succès.

Bye bye Justin Bieber en Spudnik

Également invité du nouvel épisode de la sitcom, Justin Bieber a disparu des écrans chinois lui aussi. Interdit de spectacle en Chine depuis 2014 pour « mauvais comportement », la star canadienne apparaît normalement dans « Friends : The Reunion » vêtu du costume de Spudnik, que Ross porte lors d’une fête d’Halloween lors d’un épisode de la série.

Et ce n’est pas tout…

La China a aussi censuré les passages où surviennent des références à la communauté LGBTG+, par exemple l’intervention de deux fans homosexuels notamment.