Francis Lalanne s’attire les foudres des internautes après un tweet sur Christian Eriksen

Le malaise cardiaque de Christian Eriksen samedi soir à ému le monde du football. Les images du massage cardiaque qu’il a reçu de la part de l’équipe de secours ont été effrayantes pour beaucoup. Sauf pour Francis Lalanne visiblement, qui s’est permis un tweet, depuis effacé. « Vaccin ? Christian Eriksen victime d’une grave malaise pendant Danemark-Finland » a écrit le chanteur.

Les internautes n’ont pas manqué de lui tomber dessus et de l’insulter. Le chanteur, déjà épinglé pour avoir agressé l’équipe de « Quotidien » se retrouve donc une fois de plus sur les réseaux sociaux. Après avoir supprimé son premier tweet, Francis Lalanne en a posté un second dans lequel il écrit : « Il ne faut pas poser la question si quelqu’un a des problèmes de santé à cause d’un vaccin en France sinon vous avez toute une horde de haters qui arrive ! Hallucinant ! Qu’est devenue la France ? ». Le chanteur est depuis quelques mois dans les rangs des personnes opposées au port du masque et à la vaccination.

Pas de consignes de l’UEFA

La suspicion d’un possible effet du vaccin sur la santé du joueur a été balayée par le directeur général de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, qui a posté sur Twitter : « Il n’a pas eu le Covid et n’était pas vacciné non plus ». En effet, selon Sports.fr, l’UEFA en charge de l’organisation de l’Euro 2020, n’a pas donné de consignes quant à la vaccination des joueurs et chaque fédération est en droit de choisir les dispositions à prendre.

Christian Eriksen va mieux aujourd’hui, son état stable mais il reste toujours en observation. Le directeur de l’Inter Milan a partagé un peu plus sur l’état du joueur : « Christian Eriksen vient d’envoyer un message sur le groupe WhatsApp de l’Inter, il y a quelques minutes. Nous sommes optimistes quant à son état, le staff danois nous a dit que la situation est sous contrôle ».

L’accident de Christian Eriksen a aussi rappelé d’autres moments douloureux du football. La mort subite d’un sportif lors d’une compétition est déjà arrivé. En 2003, le footballeur camerounais Marc-Vivien Foé, âgé de 28 ans, s’était effondré sur le terrain à Lyon. C’était le premier drame de la sorte qui se déroulait devant des caméras. Depuis des mesures de suivi des joueurs et la présence de défibrillateur est obligatoire dans les stades.