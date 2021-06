Un journaliste de «Quotidien» porte plainte contre Francis Lalanne pour des coups (vidéos)

Un journaliste de Quotidien a déposé plainte à Paris contre le chanteur Francis Lalanne, l’accusant de lui avoir donné un « coup de poing » et de l’avoir frappé avec un casque d’écoute, samedi à Avignon, a annoncé l’émission de TMC lundi soir. Dans une séquence diffusée, l’émission phare de TMC montre comment ses journalistes ont souhaité interroger Francis Lalanne lors d’une université citoyenne dans laquelle intervenaient notamment des « gilets jaunes ».

L’entretien se déroule initialement correctement avant de se tendre, Francis Lalanne accusant les journalistes de « manipulation » quand ils l’interrogent sur des propos de Jean-Marie Bigard qualifiant notamment l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn de « connasse ».

Il « interdit » aux journalistes d’utiliser les « images », puis se lève et crie plusieurs fois « enlevez ce qu’il y a dans la caméra », tandis qu’autour de lui, selon la vidéo, des proches crient à plusieurs reprises : « Francis ! Arrête ! ». Les images deviennent ensuite confuses.

Plainte pour « violences avec arme »

Paul Bouffard, l’un des trois journalistes de Bangumi, société qui produit Quotidien, a dénoncé dans sa plainte pour « violences avec arme » samedi — dont l’AFP a obtenu une copie — un « coup de poing violent au visage », un autre coup sur la tête. « Il s’est emparé de mon casque d’écoute puis s’en est servi comme arme », ajoute-t-il.

« Francis Lalanne conteste formellement avoir frappé quelque journaliste que ce soit. Il s’agit d’une mise en scène grossière à laquelle cette émission est coutumière », a répondu son avocat, Me Emmanuel Ludot.

D’après le journaliste Paul Larrouturou, également présent lors de l’altercation, « les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânien, une tendinite post-traumatique à l’épaule gauche pour Paul Bouffard ». M. Larrouturou a rapporté avoir lui-même « une entorse au poignet droit » après avoir tenté de s’interposer.

Ouverture d’une enquête

Sollicitée par l’AFP, l’avocate de Bangumi et de ses journalistes, Me Lorraine Gay, a adressé lundi un signalement au procureur de Paris Rémy Heitz, demandant « qu’une enquête soit très rapidement menée » sur ces accusations. D’après elle, « c’est par l’intervention de M. Paul Larrouturou et d’autres personnes présentes au rassemblement que M. Francis Lalanne était finalement contenu, et sous l’escorte de plusieurs personnes, que l’équipe de journalistes parvenait à quitter cette zone ».

Auteur-compositeur-interprète et acteur, âgé de 62 ans, Francis Lalanne a fait récemment l’objet d’une enquête, finalement classée sans suite, pour « provocation à la commission d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Plusieurs fois candidat à des élections dans le passé sous bannière écologiste, Francis Lalanne est un soutien du mouvement des « gilets jaunes ». Il avait conduit une liste « Alliance jaune » lors des élections européennes de mai 2019, obtenant 0,54% des voix.