Malades sur un tournage, ces deux reporters de «Quotidien» ont bien fait rire les internautes (vidéo)

Yann Barthes ne loupe jamais une occasion de se moquer de son équipe. Et cette fois, ses reporters lui ont servi sur un plateau une belle occasion de le faire. En effet, Clémence Majani et Thibault Dautreveaux, deux journalistes de l’émission, sont allés tenter une expérience en apesanteur, dans le cadre de la rubrique « La Mondaine ». Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour les deux reporters de « Quotidien ».

Clémence Majani et Thibault Dautreveaux ont testé un vol parabolique, qui permet de recréer l’état d’apesanteur ressenti par les astronautes dans l’espace. Mais à peine l’expérience entamée, les deux reporters ne se sont pas sentis bien, comme le montrent les images tournées durant le vol de trois heures. Assez rapidement, Thibault Dautreveaux a demandé un sachet pour vomir, et ne s’en est plus séparé pendant 2h30. Clémence Majani n’en menait pas large non plus, à tel point qu’elle a demandé au chef de mission de prendre le rôle du reporter. Le visage blanc comme un linge, les journalistes de « Quotidien » sont donc restés assis la majeure partie du vol parabolique, vomissant plusieurs fois.

Diffusée vendredi soir sur TMC, la séquence a beaucoup amusé les chroniqueurs présents sur la plateau de l’émission. À commencer par Yann Barthès, qui a éclaté de rire en découvrant les images. « Merci à Thibaut et Clémence, c’était une très chouette expérience », a lancé l’animateur, devant ses autres chroniqueurs, hilares.