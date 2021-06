«Fort Boyard»: qu’attendre de la 32e saison

Des têtes connues et des célébrités seront présentes pour la 32eme saison de « Fort Boyard » à retrouver ce samedi soir sur France 2. Le père Fouras, Félindra, Passe-partout et Passe-muraille seront évidemment présents avec Olivier Minne de nouveau en chef de file. Parmi les invités, Laetitia Millot aussi retente l’expérience avec Vaimalama Chaves, Lou Jean, Richard Orlinski, Erika Moulet et Jean-Baptiste Marteau. Ensemble, ils tenteront de récolter le plus de fonds possible pour donner ensuite à une association qui soutient les personnes atteintes d’endométriose. Une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix et qui peut devenir très handicapante dans la vie de tous les jours.

Un nouveau personnage

Parmi les nouvelles recrues, il faudra compter sur Jean-Marc Généreux, un ancien juré de « Danse avec les stars », qui interprétera Gary Boo. Ce personnage est un trappeur canadien qui attendra les candidats pour leur poser une question et leur permettre de remporter une clé dans un piège à ours ou bien dans un bidon de sirop d’érable. Au Parisien, Jean-Marc Généreux est très content de ce nouveau rôle. Il a ainsi déclaré : « Ce gars ressemble à tout ce que j’ai envie de faire. Je vais pouvoir me lâcher sur l’accent ».

Le retour de Vincent Lagaf

Vincent Lagaf fait son retour. Absent de la dernière saison, il revient dans le rôle de Mégagaf, à bord de son skate volant au-dessus de l’eau et dans son costume rouge.

Willy Roveli, le cuisinier fou qui tenait un bar clandestin se retrouve cette fois emprisonné dans les cachots du fort. Il proposera alors une épreuve aux candidats : manger un plat du chef dans un temps imparti pour pouvoir gagner un peu de temps à son équipe dans la salle du trésor et pouvoir s’évader.

Plus d’une douzaine d’épreuves

La production a mis les petits plats dans les grands, et les jeux se renouvellent. La production a annoncé à Télé-Loisirs qu’entre 12 et 15 épreuves sont attendues dans cette saison. Notamment celle de la cabine vertigineuse, où les candidats devront répondre à une énigme du Père Fouras avant que la cabine ne bascule dans l’eau. Mais aussi l’épreuve de la station de métro inondée. Les candidats devront là, avancer entre les rails et la cabine de métro sans paniquer à la vue de l’eau qui monte.

Une nouvelle saison avec des retrouvailles et des épreuves qui promettent de ne pas garder les candidats au sec très longtemps.