CNN vend ses moments télévisés historiques en NFT

Les grands moments de télévision de CNN sont en vente. Le média américain est allé retrouver des instants dans ses archives pour les proposer en NFT, des jetons non-fongibles qui donnent une valeur à des objets numérique. Dernièrement, des vidéos Youtube ont été vendues comme la vidéo de « Charlie m’a mordu » ou bien la vidéo du « Nyan cat ». Ces œuvres peuvent partir pour des milliers voir des milliards d’euros ou de dollars lors de vente aux enchères en ligne.

Une collection de « moments »

Pour le cas de CNN, la chaîne a décidé de proposer une collection de moments historiques appelée : « Vault by CNN : Moments That Changed Us ». Ce seront des archives gardées depuis longtemps par la chaîne. C’est une belle opportunité pour le média qui a su capturer de nombreux événements depuis sa création en 1980. S’il est possible de voir ces événements, il était alors impossible de les posséder. Cette décision est une aubaine pour les collectionneurs qui peuvent désormais s’offrir « un morceau d’histoire ».

Un acheteur pourra donc disposer de la copie numérique de la vidéo, mais aussi afficher son acquisition sur une page d’utilisateur du site de CNN. La chaîne offre aussi des packs limités pour obtenir un lecteur de vidéo de haute qualité pour lire le contenu. Pour le moment, les instants ne sont pas encore précisés mais le site annonce qu’une grande variété de thèmes sera disponible. Chaque semaine, la chaîne proposera une sélection. Ces « moments » pourront être des élections présidentielles, des « premières » remarquables ou des avancées technologiques et scientifiques.

Les NFT, nouveau marché de l’art

Les NFT sont devenus à eux seuls un marché de l’art. Est-ce un nouveau marché qui s’ancre ou bien une bulle spéculative ? Il faut dire que les prix connaissent des envolées extraordinaires. 69 millions de dollars ont été récoltés suite à la vente d’un NFT de l’artiste Beeples. L’un des premiers NFT fut le premier tweet posté par le fondateur de Twitter, vendu pour 2,9 millions de dollars le 23 mars dernier. Mais dernièrement, le marché s’est effondré de 90 % après un pic de vente de 102 millions de dollars de NFT en mai en une seule journée. Est-ce que ce nouveau marché de l’art réussira à perdurer, il est encore un peu tôt pour le dire.