Une maison virtuelle vendue pour 500.000 dollars (vidéo)

Non, la Mars House n’est pas la première maison construite sur Mars. Si c’est bien une maison, elle est avant tout une œuvre d’art virtuelle, vendue il y a quelques jours pour l’équivalent de 500.000 dollars. Selon Krista Kim, l’artiste basée à Toronto qui l’a créée, cette ‘demeure’ est même « la première maison digitale du monde en NFT ».

Parce qu’en effet, la particularité de cette maison est qu’elle a été vendue par NFT, soit des « Non Fungible Token ». Ces jetons sont une sorte de cryptomonnaie qui permet de vendre des œuvres diffusées sur Internet, « à travers des titres de propriété numérique infalsifiables et uniques, et non-interchangeables », explique le Blog du Modérateur. Grâce à ces NTF, la personne qui a acquis une œuvre virtuelle peut prouver qu’il s’agit bien de la création originale, et pas d’une fausse représentation.

La personne ayant acheté la Mars House peut visiter son nouveau logement et parcourir les pièces spacieuses, la chambre, la salle de bain et profiter du salon de jardin avec vue sur Mars grâce à la réalité virtuelle. L’artiste Krista Kim prévoit aussi que son œuvre puisse fonctionner en réalité augmentée dans le futur.