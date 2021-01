Large de moins de 2 mètres, la maison la plus étroite de Londres est à vendre pour un million d’euros (photos)

Une maison londonienne, probablement la plus étroite de Londres, est actuellement en vente pour la modique somme de 950.000 livres, soit 1,07 million d’euros. Elle ne mesure en fait que 1,80m de large.

Repéré par Business Insider, ce bien immobilier, situé dans le quartier de Shepherd’s Bush, connu des Anglais et a une histoire particulière. En effet, différents artistes y ont vécu, notamment le photographe de mode allemand Juergen Teller ou en l’acteur Simon Woods, qui a joué dans « Orgueil et Préjugés ».

Si on peut dire que le prix de la maison est inversement proportionnel à la largeur de sa façade, ce logement atypique n’est pas pour autant minuscule. Il est tout de même composé de cinq étages et contient 96m2 de surface habitable. En plus de deux chambres, un bureau, une salle à manger, une salle de bain, un petit salon et une cuisine, la « maison la plus étroite de Londres » possède même une terrasse au deuxième étage, comme le montrent les photos diffusées par l’agence qui se charge de la vente.