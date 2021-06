Six grands sportifs français font leur coming-out et ciblent l’homophobie dans le sport

Ce sont trois hommes et trois femmes et ce samedi soir, ils ont osé déclarer ensemble qu’ils étaient homosexuels. Un acte qui pourrait être banal s’ils n’étaient pas des sportifs de haut niveau. Car le tabou sur le sujet est encore bien présent dans leur profession que dans d’autres. Hier, ils ont tenu à briser un peu la glace en témoignant dans un documentaire diffusé en France par Canal+, « Faut qu’on parle ».

Une « homophobie ordinaire »

Ces six sportifs proviennent tous de sports différents. Il s’agit de Jérémy Clamy-Edroux, rugbyman, Astrid Guyart, escrimeuse, Jérémy Stravius, nageur, Céline Dumerc, basketteuse, Kevin Aymoz, patineur, et d’Amandine Buchard, judoka. Chacun à leur manière, ils s’expriment sur leur nécessité de faire ce coming-out particulier. « Je sais que je fais quelque chose de bien en essayant de libérer la parole, peu importe les critiques », déclare Kevin Aymoz, quadruple champion de France, qui se dit soulager par l’absence de moquerie à son sujet au sein de l’équipe de France, comparé à ailleurs.

Mais tous n’ont pas la même chance. D’autres subissent des « blagues homophobes » et la « pression des vestiaires ». En somme, une « homophobie ordinaire ». « J’ai le sentiment que je devais le faire », ajoute Astrid Guyart, vice-championne du monde par équipes, à propos de son coming out, « pas forcément pour moi, mais peut-être pour d’autres athlètes qui pourraient se poser des questions ». « Il y aura des critiques et des moqueries, mais ce n’est pas grave », se console Jérémy Clamy-Edroux. « J’espère que les footballeurs vont se réveiller », dit-il en évoquant ce sport dans lequel l’homophobie est particulièrement présente et violente.