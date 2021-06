«Je pars»: un animateur radio démissionne en direct à cause d’un manquement sanitaire

Le comportement de ses collègues l’a agacé au plus haut point.

Ce vendredi après-midi, la zizanie s’est emparée de la radio néerlandaise 1Twente. Un de ses animateurs, Jorik Heins a déclaré en direct qu’il démissionnait suite à un drink organisés entre ses collègues sans respect des mesures sanitaires. « J'ai des principes […] Ça ne peut pas arriver. Je pars », dit-il. Avant de quitter le studio pour la dernière fois, il a malgré tout expliqué plus en détail les raisons de son départ, qui sont en réalité multiples.

Une rupture avec ses collègues et son directeur

Jorik Heins s’offusque d’abord du mépris total de ses collègues ce vendredi pour les règles sanitaires. « Aujourd’hui, ce 18 juin, j’ai trouvé cette ‘fête’ à 1Twente. Le coronavirus n’existe pas ici », s’exclame-t-il. « Ce n’est pas la première fois qu’ils ignorent les mesures sanitaires chez 1Twente », ajoute l’animateur.

Il précise ensuite qu’il a fait part de ses préoccupations à son directeur, Flip van Willigen, mais celui-ci a estimé que ce drink ne représentait pas un quelconque souci. Selon celui-ci, « chacun avait sa propre responsabilité » et il n’y a pas eu de plainte, donc pas de problème. C’est suite à cette discussion qu’il a pris sa décision de claquer la porte. Le directeur aurait ensuite affirmé que la publication de la photo du drink aurait des « conséquences » pour Jorik Heins. « Je ne me laisserai pas menacé ! Merci à tous ceux avec qui j’ai aimé travailler », a-t-il conclu avant de partir définitivement tout en diffusant « Fuck You » de Lily Allen sur les ondes.