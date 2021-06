Australie: une prison évacuée en urgence suite à une invasion de souris

Les dégâts sont tels qu’il n’est plus possible de garder les nombreux détenus dans cet établissement.

Une invasion de souris dévastatrice a contraint mardi les autorités australiennes à commencer à déplacer des centaines de détenus d’une prison de Nouvelle-Galles du Sud, le temps de réparer les dégâts causés par ces minuscules rongeurs.

Près de 620 personnes évacuées

Les souris se sont notamment attaquées aux plafonds et ont rongé les câbles du centre correctionnel de Wellington, situé dans une région rurale. « La santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des détenus sont notre priorité absolue, il est donc important d’agir au plus vite afin de réaliser les travaux de remise en état », a affirmé dans un communiqué Peter Severin, le commissaire en charge des services correctionnels de Nouvelle-Galles du Sud.

Jusqu’à 420 détenus et 200 membres du personnel seront transférés dans d’autres établissements d’ici la fin du mois de juin. « Nous voulons réaliser ces travaux en une seule fois (...) afin de ne plus être victimes de ce fléau », a expliqué Kevin Corcoran, commissaire adjoint au sein de l’administration pénitentiaire.

L’est de l’Australie est depuis quelques mois victime d’une invasion de souris qui s’attaquent aux habitations et dévorent les récoltes. Il s’agit de la dernière catastrophe à frapper les fermiers australiens, après plusieurs années de sécheresse, de mois de feux de forêt dévastateurs à la fin 2019 et des inondations qui ont suivi. Ces rongeurs sont apparus dès le mois d’octobre, à la faveur d’une récolte exceptionnelle, après la pire sécheresse jamais enregistrée.