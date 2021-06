Ikea rebondit sur le buzz du Coca Gate et sort une bouteille «Cristiano» (photo)

Depuis ce 14 juin, le Coca Gate agite le monde du football et de plus en plus de joueurs copient le geste de Cristiano Ronaldo. Le 14 juin dernier, il avait écarté une bouteille Coca-Cola, pourtant partenaire de l’Euro, pour la remplacer par de l’eau, sans présenter de marque commerciale au public. Ikea a donc eu pour idée de répondre à sa requête avec un produit spécialement adapté à ses envies.

L’enseigne suédoise vient ainsi de présenter sa nouvelle bouteille dénommée « Cristiano », un contenant simple en verre où le nom des grandes marques n’a pas sa place. Vendue au prix de 1.99$, Ikea précise qu’elle est « réutilisable pour l’eau uniquement », une façon de tacler subtilement Coca-Cola. En réalité, il ne s’agit pas vraiment d’un nouveau produit puisque cette bouteille existait déjà auparavant mais cela lui donne à coup sûr un côté spécial qui la distingue du reste.

Il se pourrait d’ailleurs bien que les supporteurs du joueur portugais apprécient le geste et se mettent spontanément à l’acheter. Le mouvement pourrait être d’autant plus fort que Cristiano Ronaldo a été imité par Paul Pogba qui a écarté une marque de bières, Ronaldo Locatelli lui aussi avec du Coca… Un coup marketing du maître pour Ikea.