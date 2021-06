Naissance extrêmement rare de triplés lionceaux au zoo d’Anvers (vidéo)

Jeudi dernier, la jeune lionne Tasa a livré une petite surprise aux gérants du zoo d’Anvers. Dans la plus grande discrétion, elle a mis bas non pas un mais trois lionceaux. Leur père est le dernier lion né à Anvers, Nestor, âgé aujourd’hui de neuf ans. « Une nouvelle extraordinaire » pour les soignants du parc.

Un accouchement inespéré

La nouvelle était d’autant plus inattendue pour le zoo que les employés n’ont pu remarquer la grossesse de la lionne seulement une semaine avant l’accouchement. La première étape a d’abord été de séparer Tasa du reste des lions, dès ce moment-là puisque le jour J n’allait visiblement pas tarder, les mamelons étant alors bien visibles. C’est donc à part qu’elle a pu accoucher dans la plus grande tranquillité, à l’instar de ce qu’elle aurait fait si elle avait été dans sa zone naturelle, c’est-à-dire en Afrique centrale et occidentale. A l’heure actuelle, son espèce est classée comme « vulnérable » et le zoo d’Anvers participe à un programme d’élevage pour aider à sa préservation.

Comme le font savoir les soignants, une lionne a en général une portée d’un à six lionceaux après une gestation de 100 à 112 jours. Avec trois au compteur, elle est donc pile dans la moyenne. Le parc fait savoir que la mère s’occupe bien de ses petits et leur donne du lait normalement. De quoi rassurer les gérants du zoo d’Anvers puisque la première portée d’une lionne est particulièrement risquée. « La mère inexpérimentée peut mal évaluer la situation ou arrêter de donner du lait. La réaction des autres lions envers les lionceaux est également imprévisible pour l’instant. La présentation des nouveaux animaux se déroule en plusieurs étapes et est suivie de près par le soignant », fait savoir le parc à Belga.

Le public ne peut pour l’instant pas voir les lionceaux qui sont encore placés sous surveillance. Si tout se passe comme prévu, ils devraient néanmoins être présentés officiellement dès le mois d’août.