La visite insolite et répétée d’un éléphant dans la cuisine d’une famille thaïlandaise (vidéo)

Voir un éléphant en Thaïlande, ce n’est pas spécialement inhabituel. Ce qui l’est plus, c’est de voir cet animal dans sa propre cuisine. C’est pourtant ce qui se passe chez un Thaïlandais dénommé Kittichai Boodchan. Manifestement attiré par les alléchantes odeurs de cette partie de sa maison, un pachyderme s’est débrouillé pour se frayer un chemin jusqu’au lieu tant convoité, ce qui donne des images pour le moins insolites.

Des visites régulières depuis mai

Dans la vidéo publiée sur Facebook par Kittichai Boodchan, on voit ainsi l’éléphant entrer sa tête dans la cuisine via une brèche dans un mur. Dès lors, il se sert, comme s’il était chez lui. Il fait notamment balader sa trompe tranquillement là où il sent un parfum particulier. Entre les casseroles et autres ustensiles de cuisine, il y a en effet un sac plastique rempli de liquide. De toute évidence, l’animal semble tenté par ce met curieux et décide de l’avaler, qu’importe qu’il y ait du plastique ou pas !

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Kittichai Boodchan a droit à cette visite particulière. Les éléphants se baladent souvent dans son village puisqu’il habite à proximité d’un parc national de l’ouest de la Thaïlande. Il y a notamment un lac où les pachydermes aiment se baigner. C’est même l’un d’eux qui a détruit le mur de la cuisine en mai dernier. Depuis, la pièce fait office de drive-in pour les éléphants. « Je me suis habitué à sa venue, donc je n'étais pas si inquiet », précise Kittichai à l’AFP, ajoutant que si les éléphants trouvent de la nourriture, ils reviennent irrémédiablement. Une habitude qui fait d’ailleurs le malheur des fermiers de la région, dont les cultures de fruits et de maïs servent régulièrement de festins aux pachydermes.