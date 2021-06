230 animaux brûlés, blessés, abandonnés dans le noir ont été retrouvés dans une maison (photos)

Ce sont plus de 200 animaux qui ont été retrouvés dans une maison à Renaix. Les images d’horreur de ces animaux abandonnés sont de plus en plus fréquentes.

C’est une découverte horrible qu’ont faite les associations Animaux en Péril, The Lucky Stars, Help Animals, Bunny Tails et Rambi à Renaix ce jeudi 24 juin. Suite à une plainte déposée par des riverains, ils ont découvert 230 animaux abandonnés à leur sort dans cette habitation.

Plus de 200 animaux retrouvés

Parmi le chaos, les associations ont dénombré 62 poules, 11 chats, 3 chiens, 53 perruches, 3 calopsittes, 3 inséparables et plus de 40 lapins, 21 cobayes, 14 rats, 5 hamsters et 3 canards. Tous ces animaux vivaient entassés dans plusieurs parties de la maison, réduits à vivre dans leurs déjections. À cause de cette situation intenable, plusieurs dizaines de ces animaux ont développé des blessures, des brûlures et des abcès. Parmi ces blessés, une des poules a dû être achevée suite à ses plaies purulentes aux yeux. Elles étaient enfermées dans un débarras.

Les autres animaux souffraient de mal nutrition, de maigreur et d’extrême fatigue. Les lapins souffraient de la gale et de parasites, des puces notamment. Des très grands lapins comme des Géants de Flandres ou des Lapins Papillon étaient enfermés dans des cages sans pouvoir se mouvoir correctement. Dans les cages retrouvées se trouvaient des rongeurs mais aussi des chatons.

Les propriétaires en infraction

Les propriétaires, visiblement négligents, seront entendus par la police. Un procès-verbal a été dressé pour infraction au bien-être des animaux et l’association Animaux en Péril se porte partie civile. Les membres des associations présents estiment que les cages n’étaient jamais entretenues malgré les tentatives de dissimulation des propriétaires.

Les autorités ont un mois pour décider de ce qu’il adviendra des animaux et s’ils seront confiés aux refuges qui les ont pris en charge.

Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations pour comprendre comment la situation en est arrivée à ce point. Il y a quelques semaines, en France, un couple de propriétaire avait découvert dans leur maison mise en location des dizaines de chiens et d’autres animaux abandonnés. L’homme qui louait la maison avait arrêté de payer le loyer. Le couple de propriétaire pense que l’homme menait un élevage illégal de chiens.