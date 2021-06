Rihanna recalée par un videur parce qu’elle ne peut pas prouver son identité (vidéo)

Ce mercredi soir, Rihanna et son nouveau compagnon, le rappeur A$AP Rocky, étaient de passage à New York, et plus précisément dans le quartier branché de Williamsburg, à Brooklyn. Ils décident alors de se rendre dans un bar à la mode, Barcade. Mais pas de chance pour eux, il s’avère que le videur ne l’entend pas de cette oreille. Et tout cela… parce que Rihanna n’avait pas sa carte d’identité !

A priori, pas de problème pour la star : tout le monde la connaît. Enfin manifestement, il faudrait dire « presque tout le monde ». Parce que l’agent de sécurité fait mine de ne pas savoir qui était la personne face à lui. S’ensuit une scène surréaliste où A$AP Rocky tente de lui faire entendre raison. Rien n’y fait. Même les vêtements inhabituels de la chanteuse, habillée de rose, ne semblent pas représenter un indice pour le videur qui leur refuse l’entrée.

Manifestement, le couple voulait vraiment entrer dans le Barcade puisqu’ils ont continué à négocier. Après une recherche Internet, les deux tourtereaux ont finalement pu obtenir la précieuse autorisation d’entrée, comme l’attestent des vidéos prises sur place par la suite. Cette mésaventure aura en tout cas fait rire de nombreux internautes choqués de voir qu’un videur refuse une si grande célébrité pour une telle raison.