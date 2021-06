Le legging «décolleté des fesses» mis au point par Rihanna déchaîne les passions

Il a suffi d’une vidéo TikTok pour qu’un legging créé par Rihanna fasse le buzz. Dans cette publication, une femme stupéfaite par la structure particulière du vêtement se demande « de quoi il s’agit ». On y voit cette pièce dans sa version rose (il existe d’autres coloris) qui n’a rien d’original à l’avant, contrairement à l’arrière. Le legging laisse en effet entrevoir subtilement la raie des fesses, seulement caché derrière quelques lanières. « Une surprise ludique », peut-on lire sur la description du produit, ce qui n’a pas manqué de faire réagir.

Une pièce pas si novatrice

Comme le fait savoir le magazine Page Six, la vidéo publiée sur TikTok a suscité de nombreux commentaires. Certains se montrent sceptiques et se demandent comment ce legging a pu être mis en vente, là où d’autres sont simplement perplexes ou au contraire convaincus par un exemple de « la mode » telle qu’elle existe aujourd’hui. Quelques femmes y voient quant à elles un moyen de « normaliser le décolleté des fesses » qui serait « sexy » et « incroyable ». La marque de lingerie de Rihanna, Savage x Fenty, précise pour sa part que cette pièce a été pensée « pour une nuit confortable ».

A noter que ce n’est pas la première fois que ce genre de vêtements est mis sur le marché. Dans les années 1990, le créateur Lee Alexander McQueen avait déjà créé le bumster (un mélange entre le « trouser » qui veut dire pantalon et « bum » pour fesses »). Ce vêtement laissait déjà voir la raie des fesses, même si ce n’était qu’une partie réduite comparé au legging de Rihanna. Cette création n’a toutefois pas réussi à percer sur le marché.