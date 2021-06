«Encanto»: les premières images du nouveau film Disney de Noël (vidéo)

Il va encore falloir attendre un peu mais les premières images du prochain long-métrage de Disney viennent d’être dévoilées. Le film « Encanto » se déroulera en Colombie. Ce film vient à la suite d’un tour du monde déjà bien avancé par Disney. Après « La Reines des Neiges » en Scandinavie, « Vaiana Raya et le Dernier Dragon » en Asie du Sud-Est, ou « Luca » en Italie, Disney retrouve l’Amérique Latine, où se déroulait déjà l’histoire de « Coco » au Mexique.

Le film est réalisé par Byron Howard et Jared Bush. Le duo a déjà travaillé ensemble pour créer l’univers de « Zootopie ». Cette fois, le 24 novembre prochain, un peu avant les fêtes de Noël, les fans pourront suivre les aventures d’une famille pas comme les autres.

Un village enchanté

Les Madrigal sont dotés de pouvoirs magiques et doivent faire face à la menace de destruction de leur monde. Ils vivent dans une petite ville appelée Encanto, que l’on peut traduire de l’espagnol par « charme ». Chaque enfant né dans ce village possède des pouvoirs, comme une super-force ou bien la capacité de guérir. Cependant, Mirabel est le seul membre de cette famille à ne pas avoir de pouvoir. Que va-t-il se passer pour elle ? Sera-t-elle la seule à pouvoir les sauver ? Le mystère est bien présent.

Les premières images promettent un univers tout en couleur dans une nature fleurie et luxuriante. Les musiques aussi seront au rendez-vous avec des morceaux en anglais et en espagnols composés par Lin-Manuel Miranda. Ce dernier a notamment composé les comédies musicales « In The Heights » et « Hamilton ».

Il faudra être d’autant plus patient que « Encanto » est le seul film annoncé pour le moment par les studios Disney cette année.