Diana Award: le prince Harry aurait-il fait un pas vers son frère lors d’un discours prononcé durant la cérémonie?

Le premier juillet prochain, les princes Harry et William célébreront ensemble ce qui aurait dû être le soixantième anniversaire de leur maman, la princesse Diana. Si pendant longtemps la venue d’Harry était incertaine, celui-ci a finalement bien fait le trajet des États-Unis au Royaume-Uni, en vue de l’hommage à Lady Di. Il se trouve actuellement en isolement Frogmore Cottage, rapporte Voici.

Mais malgré les fortes tensions entre les deux frères, le prince Harry semble avoir fait un pas vers son aîné. En effet, ce lundi 28 juin, le duc de Sussex s’est exprimé dans un message préenregistré et diffusé lors de la cérémonie de remise du Diana Award. Ce prix a été créé en mémoire de la princesse Diana, en vue de récompenser un jeune prometteur, âgé de neuf à vingt-cinq ans, pour son action sociale ou humanitaire.

« Je suis vraiment honoré de célébrer votre travail, votre engagement en faveur du changement et le rôle vital que vous avez joué pour représenter une nouvelle génération d’humanitaires. Plus tard, cette semaine, mon frère et moi célébrerons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous qui vivez une vie authentique avec un but et de la compassion pour les autres. Notre mère croyait que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde. Elle croyait en votre force parce qu’elle la voyait jour après jour et sur les visages de jeunes exactement comme vous. Elle témoignait d’un enthousiasme et d’une passion sans bornes », a déclaré le prince Harry.

Ce qui a frappé les experts, ce que le mari de Meghan Markle a cité son frère dans son discours, alors qu’ils sont en froid. Pour beaucoup, il s’agirait d’une main tendue de la part du prince Harry au prince William, en vue d’une éventuelle réconciliation. Quoi qu’il en soit, les gestes et paroles des deux frères seront scrutés ce 1er juillet, quand ils dévoileront notamment une statue en hommage à leur défunte mère.