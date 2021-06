La chanteuse Tal change de nom et se met à l’anglais (vidéo)

La chanteuse française a décidé de changer de nom de scène et compte bien relancer sa carrière.

« Hi ! It’s me, Taloula », a écrit Tal sur Instagram il y a deux jours, après des mois d’absence sur les réseaux sociaux. Une manière d’indiquer à ses fans que son nom de scène, Tal, est maintenant rangé au placard, et que l’artiste française, qui a notamment connu un grand succès avec « Le sens de la vie » en 2012, a décidé de se faire appeler Taloula à partir de maintenant.

Un grand changement, qui marque un tournant pour la chanteuse, trois ans après l’échec de son quatrième album, « Juste un rêve ». Taloula a aussi décidé de se mettre à chanter en anglais, comme elle l’avait expliqué dans un live Instagram il y a un an, où elle confiait être totalement perdue : « Je ne m’écoutais pas toujours, je me mentais à moi-même. Je me disais : ‘Il faut que je fasse des chansons en français pour les fans, sinon ils ne vont rien comprendre, je vais tout perdre’ ».

Désormais, depuis qu’elle a quitté le label Warner Music France, la chanteuse prend des cours d’anglais pour se perfectionner et « pouvoir écrire toute seule ». Elle compte sortir bientôt un EP dans la langue de Shakespeare, et ainsi repartir sur de nouvelles bases.