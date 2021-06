Louane attaquée sur son physique, répond de façon efficace (vidéo)

La chanteuse de 24 ans est attaquée sur son poids ces dernières semaines. Louane, qui sort un nouvel album était en compétition dans l’émission « La chanson de l’année » avec « Donne moi ton cœur » et « Derrière le brouillard ». Si elle n’a pas gagné, sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été rudes. Les internautes n’ont pas manqué de pointer du doigt sa prise de poids.

Les personnalités publiques qui ne sont pas filiformes sont très souvent attaquées sur leur poids et les commentaires désobligeants tournent parfois à l’insulte. Si ces commentaires sont légion sur internet, ils ne sont pas pour autant acceptables et démontrent aussi que certains peuvent parfois oublier qu’ils s’adressent à de vraies personnes.

D’autres internautes ont pris la défense de la chanteuse à coup d’images bien senties et de commentaires : « Je ne comprends pas les personnes qui critiquent le poids de Louane, qu’est ce que ça peut vous faire qu’elle ait des formes ? Ça change quelque chose à son talent ? Je ne pense pas, alors garder vos réflexions pour vous, clairement » écrit une jeune femme.

Chanteuse, pas mannequin

La chanteuse, découverte en 2013 dans The Voice ne s’est pas laissée abattre et a répondu sobrement : « Je ne me souviens pas avoir dit un jour que j’étais mannequin » lors d’une interview accordée à Simone. Elle ajoutait : « Je pense que c’est une des parties les plus compliquées de mon métier : constamment, quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours ». Louane a jouté : « Il y a des jours où je n’en ai rien à faire et où ça se passe très, très bien, et y a des toujours où je vais avoir une petite avalanche de merde sur la tête et où je vais être pas bien pendant quelques minutes. Après ça ne dure jamais très, très longtemps. Au final c’est eux les plus tristes, ils n’ont rien d’autre à faire que de critiquer mon corps ou mon physique ».

Après la naissance de sa fille Esmée il y a un an, Louane est de nouveau au travail et gère la promotion de son nouvel album.