Louane, elle aussi harcelée dans le milieu musical: «Ça m'a rendue parfois triste à en mourir» (vidéo)

Ce dimanche 28 février, Louane était sur le plateau de Clique, sur Canal+. A un moment, elle a été amenée à réagir sur le grand sujet du moment : la prise de parole de Pomme au sein du mouvement #MusicToo (qui dénonce le harcèlement sexuel dans le milieu de la musique). Dans son interview à Mediapart, la chanteuse disait avoir été « manipulée, harcelée moralement et sexuellement » entre 15 et 17 ans. Après avoir rediffusé ce témoignage, il a été demandé à Louane comment elle avait perçu cette déclaration. Pour elle, il s’agit d’un acte libérateur, et ce d’autant plus qu’elle-même a été concernée. Et elle le confirme : elles sont loin d’être les seules.

« Sa vérité n’est pas loin de la mienne »

Après avoir précisé que Pomme était une grande amie à elle, Louane commence en disant qu’elle « la rejoint entièrement sur son discours ». Après un petit blanc, elle décide ensuite de se livrer sur son ressenti par rapport au sujet. « C'est drôle parce qu'on en parlait avec mon équipe avant de venir, en se disant 'honnêtement, qui peut dans cette pièce lever la main en disant, dans ce milieu, je n'ai pas vécu de harcèlement ?' Personne. On était cinq. C'est rien... et c'est énorme à la fois », confie-t-elle.

« J’ai vécu des choses similaires à certains moments. On en a beaucoup parlé ensemble, avant même ses témoignages d’aujourd’hui », continue de raconter Louane à propos de Pomme en précisant que « sa vérité n’est pas loin de la mienne ». « Et il y a une chose qu’elle ne dit pas : c’est que ce métier a tendance à nous monter les unes contre les autres. C’est assez difficile à vivre et c’est ridicule parce que cette compétition, à la minute où on se croise et où on se parle, elle n’existe plus ».