Nicole Ferroni quitte France Inter et l’annonce en direct: «On se sépare avant de ne plus s’aimer»

Alors qu’elle venait présenter sa dernière chronique de la saison dans la matinale de France Inter, Nicole Ferroni a surpris les auditeurs en annonçant à la fin son billet qu’elle ne reviendrait pas à la rentrée. « Je vous ai menti, car en réalité, ce n’est pas ma dernière chronique de la saison, mais bien ma dernière chronique tout court. Après 7 ans et 344 chroniques de matinale, avec France Inter, on se sépare avant de ne plus s’aimer », a lancé l’humoriste à l’antenne, après une chronique sur ses collègues et l’organisation de la matinale radio.

Celle qui a été révélée par l’émission de Laurent Ruquier « On ne demande qu’à en rire », sur France 2, a ensuite remercié Léa Salamé, Nicolas Demorand et France Inter en général pour son expérience en radio. « Un grand merci de m’avoir fait croiser les meilleures oreilles du territoire français, celles de nos auditeurs », a déclaré Nicole Ferroni, avant de recevoir les remerciements de l’équipe du 7/9.