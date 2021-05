Pierre Weill quitte France Inter après 42 ans d’antenne

Pierre Weill a mis fin ce lundi 24 mai, à 42 ans de carrière comme journaliste dont 13 années passées en tant que correspondant à Jérusalem. Il a notamment couvert les événements qui ont secoué la ville lorsqu’a démarré la Guerre du Golfe en 1991, ayant parfois réchappé à des attentats mais toujours présent pour relater les faits au micro.

Le journaliste de 69 ans déclarait : « J’ai atteint la limite d’âge » lors de la fin du 6/9 du dimanche 23 mai. Depuis son retour en France en 2002, il s’est occupé du 7/9 de France Inter, de la matinale du week-end. Il a aussi animé les émissions « Résonance », « C’est demain la veille », « Partout ailleurs » ou bien même le « Téléphone sonne ».