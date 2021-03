«Tout nu à la radio»: quand Charline Vanhoenacker apporte son soutien à Corinne Masiero (vidéo)

Avec l’aide du chansonnier français Frédéric Fromet, Charline Vanhoenacker a donc entonné « Tout nu à la télé », sur l’air de « Tout nu et tout bronzé », de Carlos. « Tout nu à la télé, on a vu les nénés de Corinne Masiero. Tout nu à la télé, heureusement que ce n’était pas ceux de Roselyne Bachelot », ont lancé les deux complices sur France Inter, face notamment à Bruno Retailleau, président du groupe parlementaire de droite Les Républicains.

Le duo a ensuite enchaîné sur la lettre envoyée par onze parlementaires français au procureur de Paris, dénonçant « l’exhibitionnisme sexuel » de Corinne Masiero : « Tout nu, tout nu, on a outré des élus Républicains, qui ont appelé le procureur en lui disant ‘C’est pas bien’. Parce que chez Les Républicains le numéro du procureur, il est dans les favoris. Et c’est réciproque ». « Tout nu à la télé, les mêmes élus ne font pas tout un drame, à l’Assemblée avec les seins de Marianne », a encore chanté Charline Vanhoenacker, en référence au buste de Marianne, seins nus, installé à l’Assemblée nationale.

Sous les rires de l’équipe de France Inter, et même de Bruno Retailleau, l’humoriste et Frédéric Fromet ont alors lancé leur dernier couplet, « tout nu à la radio » cette fois. « Tout nu à la radio ! On s’en fout, on ne voit pas, moi j’enlève le haut ! Tout nu à la radio, j’ai toujours voulu voir les abdos de Bruno. Tout nu à la radio, pour emmerder tous les blaireaux ! », a lancé Charline Vanhoenacker, en enlevant sa veste. Elle a ensuite détaché sa chemise, pour montrer sa poitrine où était écrit « I Love Bruno », comme vous pouvez le voir dans la vidéo plus haut.