«Ma force, c’est d’être moche et vulgaire»: Corinne Masiero revient sur son intervention lors des César (vidéo)

Corinne Masiero nue sur la scène lors de la cérémonie des César : la séquence a fait le tour de la planète et continue de faire parler. L’actrice a choqué beaucoup de personnes, au point qu’une dizaine de parlementaires français ont dénoncé auprès du procureur de la République de Paris « une scène d’exhibition », mais a aussi reçu beaucoup de retours encourageants. Et cela pousse encore plus Corinne Masiero à assumer son geste. « L’idée, c’était de montrer qu’on était à poil. Il faut vraiment le faire sinon ça n’a aucun sens », a-t-elle expliqué dans une interview à Mediapart, diffusée mercredi soir. « Si je n’avais pas fait ça, on ne pourrait pas parler de la précarité, des gens qui sont de la culture, de l’éducation, de la santé, des élèves », a ajouté ‘Capitaine Marleau’, qui se trouvait, lors de l’interview, au théâtre de l’Odéon à Paris, régulièrement occupé par des intermittents du spectacle.

Et Corinne Masiero trouve que son coup est réussi : « Ce dont on parle le plus, ce sont mes vieilles fesses en ruine et de mes nichons qui tombent […] Mais ce qui est génial, et ça, je suis contente parce que c’était le but, c’est qu’on en parle ». « La preuve c’est que tu es là », a-t-elle ensuite lancé au journaliste de Mediapart. D’ailleurs, la presse internationale a relayé les images de l’actrice nue sur la scène des César, notamment une télé autrichienne qui a fait le déplacement jusqu’à Paris pour l’interviewer ensuite. « J’ai reçu un tsunami de ‘merci’, ‘on vous aime’, ‘merci de prendre la parole pour nous’. Je ne m’attendais pas à ça. Ça me fout encore la chair de poule », a encore confié Corinne Masiero, qui n’en revient pas du soutien manifesté par des gens du monde entier : « J’ai eu des messages du Brésil, de Corée du Sud, des États-Unis, et même d’Inde ! ».

Être « moche et vulgaire » Si certains lui reprochent sa façon d’avoir passé le message qu’elle voulait, l’actrice de 57 ans estime qu’elle ne pouvait faire autrement, que sa force à elle, « c’est d’être moche et populaire et vulgaire ». Se lever et quitter la salle pour montrer son mécontentement, comme Adèle Haenel l’a fait l’année passée lorsque Roman Polanski a été récompensé, Corinne Masiero ne s’en sentait pas spécialement capable : « Je n’ai pas la classe d’Adèle Haenel, que je trouve formidable. Elle est super jolie, moi je ne suis pas belle comme elle, je n’ai pas sa classe ».