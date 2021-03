César: «l’exhibitionnisme» de Corinne Masiero est la cible de parlementaires

L’apparition de Corinne Masiero, nue, lors de la cérémonie des César a provoqué la réaction de parlementaires. Ils font partie du mouvement de droite « Oser la France ». Ils ont publié un communiqué sur Twitter, destiné au Procureur de Paris pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme de « l’exhibitionnisme sexuel ».

Onze parlementaires ont signalé l’incident

Dans cette lettre portée par Julien Aubert, député du Vaucluse, il dénonce ce « scénario de strip-tease « full monty » improvisé ». Selon lui, « Corinne Masiero s’est totalement déshabillée, imposant sa nudité, d’une part, au public physiquement présent dans la salle de spectacle et, d’autre part, aux téléspectateurs de l’émission ». Il rapporte qu’un certain nombre de téléspectateurs a fait part de leur « inconfort devant un tel spectacle ». En effet, pendant la cérémonie et par après, les internautes ont longuement partagé leurs réactions sur Twitter, parlant d’indignation, de honte et d’incompréhension devant la cérémonie.