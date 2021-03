Césars 2021: Corinne Masiero, nue pour soutenir les artistes

« No culture, no futur » était écrit sur la poitrine et le ventre de l’actrice, Corinne Masiero. Alors qu’elle devait arriver sur scène pour annoncer le prix du meilleur costume, l’actrice a aussi tenu à faire passer un message. Peau d’Âne aux Césars Elle est arrivée sous un costume de Peau d’Âne ensanglanté. Elle explique : « Je voulais la robe couleur soleil de Catherine Deneuve, on m’a dit que c’était trop cher et pas assez essentiel. Ah ouais, pas assez essentielle Catherine Deneuve dans le cinéma français ? » Elle enlève son premier costume pour dévoiler une robe, elle aussi ensanglanté, puis retire finalement cette robe pour se retrouver nue. Pendant qu’elle se déshabille elle demande « qui veut la peau de Roger… l’intermittent ». « Maintenant, on est comme ça, tout nus » conclut-elle, le bras levé, des tampons accrochés aux oreilles.

« C’est important, le costume » Quand elle se tourne pour ramasser ses affaires, il est possible de lire sur son dos : « Rend nous l’art, Jean ! ». L’actrice qui joue dans « Capitaine Marleau » a su se faire entendre. Elle tient à dénoncer la situation plus que précaire, que rencontrent les intermittents du spectacle en France, suite à la situation sanitaire. Elle continue à dire « C’est important, le costume, on a l’air con quand on n’en a pas ».