Une fromagerie tacle l’équipe de France: «Ici, au moins, les Bleus sont excellents»

La Société Laitière de Laqueuille (dans le Puy-de-Dôme) a affiché mardi matin, au lendemain de la défaite des Français en huitième de finale de l’Euro, une pancarte spéciale devant sa fromagerie. On peut en effet y lire ceci « Ici, au moins, les Bleus sont excellents ». Une petite pique humoristique bien placée destinée à l’équipe de France, qui a déçu les supporters, eux qui se voyaient déjà fêter le titre de champions d’Europe le 11 juillet prochain.

La fromagerie française a posté sur Facebook une photo de sa pancarte publicitaire originale, et la publication a rencontré son petit succès, avec plus de 400 partages. Elle a aussi généré pas mal de commentaires, dont le plus drôle est sans aucun doute celui-ci : « Le bleu s’accorde magnifiquement avec le raisin… avec le melon, on voit ce que ça donne… ». En effet, l’arrogance apparente des Bleus leur a souvent été reprochée.