Jean-Luc Reichmann fâche ses abonnées avec une vanne sur l’élimination de la France à l’Euro

Plutôt que s’apitoyer sur le sort de son équipe nationale, Jean-Luc Reichmann a voulu tourner en dérision la défaite en huitièmes de finale de l’Euro des Français face aux Suisses. Mais son humour n’a pas été apprécié par les internautes, qui en avaient visiblement marre de voir les Bleus être chambrés de tous côtés.

Sur Instagram, réseau social qu’il apprécie, l’animateur des « 12 coups de midi » a posté un montage (qui a beaucoup circulé ces dernières heures) de deux images, où l’on voit d’abord le bus de l’équipe de France pour l’Euro, et en dessous, une photo de Kylian Mbappé la tête dans les mains après son tir au but raté. Sur le montage, on peut lire « On est en car ». Un jeu de mots qui fait évidemment référence aux quarts de finale, dont les Bleus ne verront pas la couleur cette année.

Mais les abonnés de Jean-Luc Reichmann n’ont pas tous rigolé à sa petite vanne, lui reprochant d’avoir la critique facile. « Le supporter français typique. Il félicite son équipe si elle gagne, mais l’accable si elle perd. Rappelez-vous de leurs parcours au lieu de critiquer », a notamment écrit une internaute, là où une autre personne a demandé qu’il arrête « de mettre la faute sur le dos de Mbappé ». Quelques réactions parmi toutes celles que la publication a générées. Publication qui a depuis été supprimée par Jean-Luc Reichmann.