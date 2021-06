La publication de Jean-Luc Reichmann pour la fête des pères bouleverse ses abonnés

L’animateur a publié un des messages les plus émouvants de la toile ce dimanche à l’occasion de la fête des pères.

Ce dimanche, les Français célébraient la fête des pères et Jean-Luc Reichmann n’a pas manqué de participer lui aussi. Malheureusement, son paternel est décédé en octobre 2016. Pas de quoi freiner l’animateur qui a tenu à publier un hommage sur son compte Instagram, bouleversant au passage ses abonnés.

« Il est fier de toi, de l’homme que tu es devenu »

Dans sa publication, on voit Pierre Reichmann, fils d’un juif slovaque qui a fui le nazisme. Il apparaît de dos, le regard porté vers la mer ou un lac. Celui qui était de son vivant directeur d’un supermarché (de l’enseigne Mammouth, devenue Auchan depuis) à Toulouse, est là, avec sa canne, assis paisiblement. Jean-Luc Reichmann met simplement un commentaire une phrase : « Bonne fête Papa… Je pense à toi ».

Rapidement, cette image a provoqué une vague de soutien de la part de ses abonnés. « Bonne fête à ton papa qui veille sur toi de là-haut et qui est fier de toi et de l’homme que tu es devenu », lui écrit notamment une personne. Ses fans lui ont également souhaité une bonne fête des pères, Jean-Luc Reichmann ayant six enfants issus d’une famille recomposée.