Jean-Luc Reichmann pleure la disparition des «Z’amours»

C’est un crève-cœur pour de nombreux téléspectateurs : ce samedi, Le Parisien a annoncé que France Télévisions prévoyait d’arrêter son jeu « Les Z’amours ». Une décision qui attriste encore plus celui qui a vu naître l’émission, Jean-Luc Reichmann. Présentateur du programme de 1995 à 2000, celui-ci a pris la parole sur Twitter pour partager sa nostalgie avec le public.

Une étape essentielle dans sa carrière

Sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann déplore le fait qu’« une page se tourne ». « Triste nouvelle… Il y a 26 ans, nous débutions une aventure merveilleuse ensemble, avec vous, qui se termine aujourd’hui. Plus de 5 ans de bonheur à présenter "Les Z’Amours" qui m’ont permis d’en être là où je suis. Une grande pensée à tous », écrit-il.

Il s’agissait en effet de la première grande émission qu’a présentée Jean-Luc Reichmann à la télévision. Avant cela, il n’avait travaillé qu’à la radio et ses activités sur le petit écran s’étaient limitées à la réalisation de voix off pour des séries et des programmes. Après cinq ans sur France 2, il est ensuite parti pour TF1 où il a animé « Attention à la marche » puis « Les Douze Coups de midi ».