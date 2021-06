Inondations à Rhode-Saint-Genèse: quand les clients de la friterie mangent les pieds dans l’eau (photo)

Des orages se sont abattus mardi dans la soirée sur une bonne partie de la Belgique, et ont causé de grosses inondations dans des dizaines de communes du pays. Parmi les localités fortement touchées, Rhode-Saint-Genèse a subi beaucoup de dégâts. Les grandes artères et le centre de la commune ont été inondés, comme en témoignent les nombreuses vidéos et photos postées depuis hier sur les réseaux sociaux.

Et parmi les clichés partagés, on en retrouve un plutôt insolite, épinglé par la VRT. On y voit un homme installé dehors à la table du Fritkot de Rhode-Saint-Genèse, friterie qui est située dans l’une des rues les plus inondées de la commune. Assis sur sa chaise avec de l’eau presque jusqu’aux genoux, le client déguste ses frites, que la friterie vient juste de lui servir.

Car le Fritkot a tout de même décidé d’ouvrir, malgré les intempéries. Contacté par nos confrères de RTL, le gérant a même affirmé avoir fait « une bonne journée ». « Nous sommes sur roulettes, donc nous n’avons pas eu d’eau », a-t-il expliqué, pour justifier le fait d’avoir continué à servir les clients.