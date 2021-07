L’oncle de Meghan Markle est décédé sans avoir pu rencontrer Harry

Ce sont les tabloïds britanniques qui ont répandu la nouvelle : Michael Markle, l’oncle paternel de la duchesse de Sussex, vient de décéder à l’âge de 82 ans. Il a lutté longuement contre la maladie de Parkinson mais il a fini par y succomber, après plusieurs rechutes. Il n’aura jamais eu l’occasion de rencontrer l’époux de sa nièce. La faute à une perte de contact, malgré des liens auparavant assez forts.

Des rapports difficiles au sein de la famille Markle

Michael Markle était un ex-diplomate. Grâce à ses nombreuses connaissances, il a pu faire en sorte que Meghan soit admise pour un stage en Argentine en tant qu’attachée de presse, alors qu’elle avait 20 ans. C’était dans le cadre de ses études de relations internationales mais finalement, elle a choisi plus tard de mener une carrière dans le cinéma.

Après qu’elle ait opéré ce tournant à 180°, les liens entre Meghan et Michael se sont peu à peu distendus. « Il n’arrêtait pas de lui dire à quel point il était fier d’elle, même s’il n’était pas souvent d’accord avec sa façon de faire », confie une source à The Sun. C’est ainsi que depuis qu’elle a rencontré Harry, jamais « l’oncle Mike » n’a eu l’occasion d’être présenté au prince. « Ça l'a déçu de ne pas être invité au mariage [de Harry et Meghan]. Il savait que beaucoup d'autres membres de la famille ne seraient pas conviés, mais il avait nourri l'espoir d'y être car comme il avait façonné ses années de formation en lui décrochant ce stage à Buenos Aires, il s'était dit qu'elle l'aurait peut-être invité ». Ce jour-là, seule la mère de Meghan, Doria, était présente.

En mars 2020, Michael Markle avait fait un appel afin que Meghan et son père, Thomas, resserrent leurs liens, eux aussi difficiles. « Il est temps qu'elle essaie de résoudre les différends qu'elle a avec sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'elle devrait être en contact avec son père. Tom devrait parler à sa fille et à son nouveau petit-fils », avait-il dit à l’Express.