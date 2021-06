«Profondément déçu», le père de Meghan Markle sort du silence suite à la naissance de Lilibet Diana (vidéo)

Les relations entre Meghan Markle et son père, Thomas Markle, ne sont plus au beau fixe depuis un moment maintenant. En effet, ils ne se parlent plus depuis deux jours avant le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry, qui a eu lieu de 19 mai 2018. La maman d’Archie et Lilibet Diana ne supportait notamment plus les sorties de son père dans la presse britannique.

Une coupure nette de contact qui empêche donc Thomas Markle de voir grandir ses petits-enfants. Il n’a jamais vu Archie, né en mai 2019, ni Lilibet Diana, qui est née le 4 juin dernier. Le grand-père de la première fille de Harry et Meghan a d’ailleurs appris la naissance de l’enfant à la radio, affirme-t-il.

Mais il espère se réconcilier avec sa fille, pour rencontrer sa petite famille. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans une interview à 60 Minutes Australia, dont le teaser vient d’être dévoilé. « Je serais profondément déçu si je ne pouvais pas tenir ma petite-fille dans mes bras », se désole Thomas Markle dans la vidéo, qui sera diffusée dans son entièreté dimanche. « J’ai fait une erreur stupide », admet-il, ajoutant « Je me suis excusé une centaine de fois ». Reste à savoir si cette sortie médiatique permettra d’engager la conversation avec sa fille, et mènera à des retrouvailles… ou pas.