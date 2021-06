Harry et Meghan accusent la BBC de diffamation

La naissance de Lilibet Diana, fille du prince Harry et de Meghan Markle a engendré beaucoup d’animation ces derniers jours autour de la famille royale. Cette dernière s’est réjouie de la naissance de la petite sœur d’Archie, onzième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth, mais de nombreuses personnes se sont aussi questionnées sur le choix du prénom attribué au bébé.

Diana est un hommage à la maman de William et Harry, et Lilibet n’est autre que le surnom intime que le prince Philip donnait à Elizabeth II, surnom qu’utilisait déjà le grand-père de la reine. Mais cette dernière a-t-elle été prévenue de l’intention de son petit-fils de prénommer sa fille Lilibet ? Selon une source au palais de Buckingham, citée par la BBC, il semblerait que non.

La BBC accusée de diffamation

Mais le porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex affirme, lui, que la reine a bien été consultée avant la naissance de la petite fille. Meghan et Harry accusent d’ailleurs la BBC d’avoir produit un article diffamatoire. Et ont fait savoir, via un communiqué, que le prénom de la reine n’aurait pas été donné à l’enfant si elle s’y était opposée, et que l’information de la BBC était donc « fausse et diffamatoire ». « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce – en fait, sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé. Au cours de cette conversation, il a partagé leur souhait de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom », détaille ce communiqué.