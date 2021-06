«Un nouveau bébé réparera-t-il la fracture?»: la presse britannique réagit à la naissance du bébé de Harry et Meghan

La famille royale est ravie. Le prince Harry et Meghan ont annoncé avec « une immense joie », la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet Diana, en hommage à la reine mais aussi à la princesse de Galles. Son nom était d’ailleurs dans les prédictions des bookmakers. Le onzième petit enfant de la reine pèse 3.5 kilos et est né dans l’hôpital de Santa Barbara en Californie, là où vivent désormais les parents. La petite Lilibet est aussi huitième dans l’ordre de succession à la couronne britannique.

La petite Lilibet est née vendredi mais l’annonce n’a été faite que dimanche soir. Ce n’est pas la première fois que le couple brise les traditions en attendant trois jours après la naissance de leurs enfants. À l’inverse, pour les accouchements de Kate Middleton, une première annonce était faite au moment du début du travail et à la naissance de l’enfant.

Malgré cette mise à l’écart du couple depuis presque un an, la famille britannique à tout de même féliciter les parents. La souveraine britannique, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate « ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex », a déclaré une porte-parole du palais de Buckingham.« Nous leur envoyons nos souhaits à tous en ce moment spécial », a été écrit sur la page Twitter du prince Charles et de Camilla. Le couple de duc et de la duchesse de Cambridge sont eux aussi « ravis » de cette nouvelle.

Du côté des politiques, le Premier Ministre, Boris Johnson a adressé ses « félicitations ». Le chef du parti travailliste, Keir Starmer aussi a salué une « nouvelle extraordinaire ».

En réponse, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé être « reconnaissants de l’amour et des pensées que nous avons reçus du monde entier ». Ils précisent que Meghan et sa fille sont en bonne santé. « Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer » ajoutent-ils.

Retrait de la famille royale

Voilà un an que le couple s’est mis en retrait de la famille royale. Le couple est allé emménager en Californie, a démarré une fondation mais aussi un podcast. Mais surtout, Harry et Meghan ont participé à une interview choc avec Oprah Winfrey qui a depuis mis en lumière beaucoup de tensions entre les membres de la famille. La naissance de l’enfant pourrait-elle changer la donne ?

C’est en tout cas la question que se posent aussi les médias britanniques. Lundi matin, la presse britannique saluait la naissance de « notre petite Lilibet Diana ». « Bienvenue à Lilibet de Californie ! », s’exclame the Times qui s’interroge en Une « Un nouveau bébé réparera-t-il la fracture ? ». À noter qu’à Londres, la réaction est tout de même un peu mitigée et que le faire-part officiel posé sur un chevalet doré comme il est de tradition n’est pas présent, rapporte un journaliste de France Télévision. La presse britannique est surtout marqué par l’hommage fait à la reine et à Lady Di comme sur la Une du Daily Express et du Daily Mail qui se demande si la reine a été contacté pour ce choix.

Capture d’écran - Dayli Express

apture d’écran - Daily Mail

Capture d’écran - The Times

Capture d’écran - Daily Mirror