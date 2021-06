Quelle est la nationalité de la fille de Harry et Meghan?

Lilibet, 3,5 kilos est en bonne santé comme la maman. L’annonce était attendue. Tout de suite la presse britannique en a fait ses gros titres. Est-ce que la fille du couple Harry e Meghan sera l’enfant de la réunification. Mais aussi une question : Quelle est la nationalité de Lilibet ? Entre un papa britannique et une maman américaine, la petite sera américaine et pourra être aussi britannique.

En effet, par sa naissance sur le territoire américain et par la nationalité de sa mère, la deuxième enfant du couple bénéficiera de la nationalité américaine. Elle est automatiquement américaine en vertu du 14e amendement de la constitution. Elle pourra aussi bénéficier de la double nationalité britannique grâce aux accords entre les deux pays. D’ailleurs, il en est de même pour Archie. Néanmoins, comme il n’est pas né sur le territoire américain, il devra passer par un peu plus de démarches s’il souhaite se présenter à des élections présidentielles par exemple.

L’enfant de la réconciliation ?

L’année a été plutôt tumultueuse des deux côtés de l’Océan Atlantique. Entre grandes révélations et retrait de la famille royale, les relations sont plutôt tendues entre le duc et la duchesse de Sussex et le reste de la famille. Lilibet à peine née, les suppositions vont bon train. Son arrivée va-t-elle permettre de renouer le dialogue entre le couple parti en exil et le reste de la famille royal ?

Pour le moment, les membres de la famille royale se disent ravis de cette naissance. Le duc et la duchesse de Cambridge auraient d’ailleurs envoyé un cadeau pour la petite Lilibet.