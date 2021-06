Meghan Markle serait particulièrement inquiète à l’idée de perdre son titre de duchesse

Bien que Meghan et Harry se soient officiellement retirés de la famille royale britannique au début de l’année 2020 et qu’ils aient quitté les fonctions qui y étaient liées, ils utilisent par contre toujours leurs titres royaux. En effet, le couple porte toujours le prédicat de duc et duchesse de Sussex, et ce depuis leur mariage en 2018.

Partout, Meghan Markle se présente comme étant la ‘duchesse de Sussex’. Le livre pour enfants qu’elle sortira prochainement a d’ailleurs été signé par ce titre. Et selon une source proche de la jeune femme, l’épouse du prince Harry serait très inquiète à l’idée de perdre celui-ci. Elle qui a bien l’intention de conserver ce privilège craint un « désastre pour sa communication » si elle le perd, indique RTL.

La jeune maman craindrait d’autant plus cette situation depuis qu’Harry critique ouvertement sa famille dans les médias (Oprah Winfrey, podcast, documentaire…). « Elle a dit à Harry qu’ils devaient atténuer les attaques contre la famille royale. Elle a très peur qu’ils ne leur retirent leurs titres royaux, ce qui serait un désastre pour leurs relations publiques. En ce moment, Meghan est inondée d’offres, et c’est en partie parce qu’elle est duchesse », a rapporté la source au magazine Heat.