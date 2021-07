Euro 2020: un supporter belge plein d’humour lance une pétition pour rejouer Belgique-Italie

Les Belges prouvent une fois de plus qu’ils ont de l’autodérision à revendre.

À peine le quart de finale de l’Euro était-il terminé vendredi soir, qu’un Belge a créé une pétition en ligne. Son objectif ? Faire rejouer le match qui a opposé nos Diables rouges à l’Italie… « pour le reperdre derrière ». C’est exactement ce qu’on peut lire sur le site Avaaz, où un certain Christopher a lancé la pétition. Tout ce que le supporter belge souhaite, c’est « montrer à quel point les Italiens étaient vraiment plus forts ». Pour l’instant, il a recueilli près de 340 signatures.

Et donc non, il ne s’agit pas d’une réelle réclamation, à l’inverse de nos voisins français, qui ont rassemblé plus de 200.000 signatures dans l’espoir de rejouer le huitième de finale qu’ils ont perdu face à la Suisse.

Les Belges montrent ici une fois de plus que l’autodérision, ça les connaît. Malgré l’immense déception de l’élimination des Diables, les supporters noir-jaune-rouge n’ont pas perdu leur humour.